Sem água: bairros de BH, Contagem e Ibirité entrarão no rodízio hoje (14/3)

Mais bairros ficarão sem água em Belo Horizonte e na região metropolitana esta semana, devido ao revezamento proposto pela Copasa. Agora, entre as 22h do dia 14/3 e as 22h do dia 15/3, bairros em Belo Horizonte, Contagem e Ibirité terão a distribuição interrompida.





Entre as 22h do último domingo (13/3) e as 22h desta segunda-feira (14/3), diversos bairros de Belo Horizonte, Contagem, Lagoa Santa, Vespasiano, Ribeirão das Neves e São José da Lapa foram afetados

Com abastecimento comprometido desde o dia 1° de março pelo rompimento de uma adutora no Sistema Serra Azul, em Juatuba, a Copasa prevê novos bairros para racionamento e rodízio a partir das 22h de hoje (14/3), com previsão de retorno para as 22h o dia 15/3. Confira quais são:





Na capital, os bairros atingidos são Araguaia, Atila de Paiva, Barreiro de Cima, Betânia, Bonsucesso, Brasil Industrial, Buritis, Califórnia, Camargos, Cardoso, CDI Jatobá, Cidade Industrial, Cinquentenário, Conjunto Ademar Maldonado, Conjunto Ernesto do Nascimento, Conjunto Flávio de Oliveira, Conjunto João Paulo II, Conjunto Pongelupe, Conjunto Santa Maria, Conjunto Túnel Ibirité, Das Indústrias, Das Mansões, Diamante, Distrito Industrial do Jatobá, Estoril, Estrela Dalva, Flávio Marques Lisboa, Gameleira, Glalijá, Gutierrez, Havaí, Independência, Itaipu, Jardim América, Jardim das Rosas, Jatobá, Jatobá IV, Lindéia, Madre Gertrudes, Mangueiras, Marajó, Marilândia, Milionários, Morro das Pedras, Nova Granada, Nova Suíssa, Novo das Industrias, Olaria, Palmeiras, Petrópolis, Regina, Salgado Filho, Santa Cecília, Santa Helena, Santa Lúcia, Santa Margarida, São Bento, Solar do Barreiro, Teixeira Dias, Tirol, Urucuia, Vale do Jatobá, Vila Atila de Paiva, Vila Bernadete, Vila Castanheira, Vila Cemig, Vila Nova Paraíso, Vila Pinho, Vista Alegre, Washington Pires.





Em Contagem, são os bairros Água Branca, Amazonas, Bandeirantes, Beatriz, Cidade Industrial, Cidade Jardim Eldorado, Cincão, Cinco, Conjunto Habitacional Água Branca, Conjunto Habitacional Jardim Califórnia, Conjunto Parque das Mangueiras, Da Gloria, Darcy Vargas, Distrito Industrial Riacho das Pedras, Flamengo, Inconfidentes, Industrial, Industrial Itaú, Industrial Santa Rita, Jardim das Oliveiras, Jardim dos Bandeirantes, Jardim Industrial, Jardim Industrial Santa Maria, Jardim Riacho das Pedras, JK, Novo Eldorado, Parque BH Industrial, Parque Riacho das Pedras, Riacho das Pedras, Santa Cruz Industrial, Santa Maria, Vera Cruz, Vila Pernambucana, Vila Ruy Barbosa, Vila São Paulo.





Por fim, em Ibirité, serão atingidas as pessoas que vivem nos bairros Durval de Barros, Ideal, Itaipu, Los Angeles, Marilândia, Parque Elizabeth, Piratininga, Primavera, Serra Dourada, Vila dos Operários, Washington Pires.