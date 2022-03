Pancadas de chuva devem prevalecer em Minas até quarta-feira (16)

Em BH e Região Metropolitana está previsto pancadas de chuvas à tarde e a noite (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Depois de um mês de chuvas intensas em fevereiro, março demonstra uma trégua nas chuvas. As primeiras duas semanas do mês foram de calor intenso em todo o estado de Minas. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas elevadas tendem a permanecer ao longo da semana e a possibilidade de chuva deve prevalecer apenas até quarta-feira (16/3).









A Pampulha tem 7,4mm de acúmulo de chuva, o que representa 4%. Já as regionais Centro-Sul, Noroeste e Oeste apresentam 2%, sendo, respectivamente, 3,5mm, 3,2 mm e 4,2mm registrados até o momento. As demais regiões apresentam 0 acúmulo de chuvas.

Em BH, a média climatológica em março é de 198mm.

A meteorologista do Inmet Anete Fernandes explica que este fenômeno se chama veranico, que é quando temos ausência de chuva durante a estação chuvosa. "Vamos ver se teremos agora na segunda quinzena as típicas pancadas de março para encerrar o período chuvoso. Essa é a nossa expectativa", aponta a estudiosa.





As chuvas em Minas irão continuar?





Na capital mineira as chuvas não devem ocorrer de forma significativa. "Na capital a gente continua apenas com possibilidade de pancadas de chuva. Amanhã (15/3) nós temos possibilidade. As pancadas de chuva persistem apenas no Triângulo, Oeste e Sul de Minas"





Na quarta-feira (16/3) ainda há possibilidade de chuva, mas a partir de quinta (17) e sexta (18/3), teremos predomínio do sol.









E a previsão do tempo?





Em Belo Horizonte, a previsão indica que a máxima estimada para esta segunda-feira (14/03) é de 30ºC e a umidade relativa mínima do ar em torno de 40% à tarde. O dia será de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde e à noite.





Além de BH, a Região Metropolitana também tem previsão para pancadas de chuvas no período da tarde.





Para o estado está previsto céu nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas a qualquer momento no Triângulo Mineiro, Oeste e Sul-Sudoeste de Minas.





No Campo das Vertentes, Zona da Mata, Noroeste e Central Mineira, o dia será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva, assim como na Metropolitana.





No restante do estado, Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce céu parcialmente nublado. "Sem pancadas de chuva. Norte e Leste sem chuva", indica Anete.

A máxima prevista para hoje, no estado, é no Vale do Jequitinhonha com 36ºC.