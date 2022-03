Armas e munições são furtadas de empresa de segurança em BH

Empresa assaltada funciona no bairro Calafate, região Oeste de Belo Horizonte (foto: Google Street View)

Uma empresa de segurança armada foi furtada no bairro Calafate, na região Oeste de Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (14/03). Seis escopetas, 12 revólveres calibre 38 e grande quantidade de munição foram levados pelos ladrões durante.

As armas ficavam guardadas dentro de um cofre no galpão da empresa. O funcionário que chegava para trabalhar nesta segunda notou o cofre violado e cadeados arrombados e chamou a polícia. As portas de entrada não foram arrombadas pelos ladrões.

Em frente ao galpão, funciona o escritório da empresa, onde a segurança do local é feita por um funcionário que fica em uma guarita. Porém, ele não notou nada de estranho durante a madrugada.

A polícia está no local e espera ter acesso às câmeras de segurança.