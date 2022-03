BR-040 terá interdição neste sábado (19/03) e Anel no domingo (20/03)

Trânsito no Anel Rodoviário será bloqueado entre a Amazonas e o Olhos D'Água (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

BR-040 será interdita no sábado à tarde para instalação de passarela em Contagem (foto: Google Street View)

Motoristas que transitam pela BR-040, em Contagem, e o Anel Rodoviário, entre a Cidade Industrial e o Olhos D'Água, na Região do Barreiro, deveram ficar atentos a desvios, já que essas pistas deverão receber interdições neste sábado (19/03) e domingo (20/03).A pista principal no km 530 da BR-040, em Contagem, na Grande BH, próximo ao Atacadão, sentido Rio de Janeiro, será interditada neste sábado (19/03), a partir das 13h.O bloqueio do trecho será para lançamento do pilar central de passarela em implantação. O tráfego será direcionado para pista marginal para quem segue sentido Belo Horizonte.A concessionária BR-040, recomenda aos usuários programar o deslocamento no trecho para antes ou depois da atividade. A previsão é que os trabalhos estejam concluídos em uma hora. O sentido Brasília permanecerá sem alteração.Já o Anel Rodoviário de BH terá interdição total do sentido Rio de Janeiro, a partir da 0h de domingo (20/03).A interrupção ocorrerá entre os km 535 - entroncamento com avenida Amazonas, e km 544 – Olhos D’Água para deslocamento de carga especial superdimensionada.A concessionária recomenda aos usuários programar o deslocamento no trecho para antes ou depois da atividade. A previsão é que a pista esteja liberada às 3h. O sentido Vitória permanecerá sem alteração.