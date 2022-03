Volta para casa tem três feridos graves em estrada rural

Batida frontal foi tão forte que Crossfox subiu no Chevette e ficou com as rodas suspensas (foto: CBMMG)

Estrada onde ocorreu o acidente era escura e os trabalhos de resgate precisaram dos faróis dos bombeiros (foto: CBMMG)

A volta para casa no horário de pico da sexta-feira (18/03) por uma estrada rural escura da região de Santana do Paraíso, no Vale do Rio Doce, terminou com uma batida de frente com dois feridos gravíssimos presos às ferragens e um em estado grave.De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a colisão frontal ocorreu entre o veículo VolksWagen Crossfox com placa de Santana do Paraíso, que seguia sentido Ipabinha, e o veículo Chevrolet Chevette, placa de Ipatinga, que vinha em sentido oposto da estrada de terra.O choque de frente destruiu a dianteira dos dois carros e foi tão forte que o Crossfox chegou a subir sobre o Chevette, ficando com as rodas da frente suspensas.O CBMMG informou que segundo relato do condutor do veículo Crossfox, após sair do plantão de serviço ele retornava a sua residência em sua mão de direção, quando se encontrava em uma leve subida da via, a três quilômetros de Ipabinha."No momento que o motorista estava cruzando com um outro veículo de cor branca, o condutor do Chevrolet Chevette, realizou uma ultrapassagem, vindo se chocar contra seu veículo em sua mão de direção. O choque foi inevitável. Devido ao estado grave do condutor do veículo Chevrolet, não foi possível colher a versão do mesmo", informou o CBMMG.No momento da chegada da equipe dos bombeiros, o condutor do Chevette encontrava-se em estado de choque, fora do veículo, apresentando graves ferimentos na face e corte contundente no joelho."Foi necessário realizar o arrebatamento da porta do lado direito (passageiro), do veículo Chevrolet para resgate das vítimas: o senhor A. F., de 70 anos, que apresentava contusão na face e trauma crânio encefálico, e da senhora M. G. R., 59 anos, que sofreu trauma crânio encefálico, suspeita de fraturas nos membros inferiores", informou o CBMMG.Após resgate e imobilização das três vítimas, elas foram levadas para o Pronto-Atendimento do Hospital Márcio Cunha, de Ipatinga, pelas equipes de Bombeiros de Coronel Fabriciano e de Timóteo.