A expectativa é que a empresa que ganhe as licitações rodoviárias invista em conforto e segurança, impactando diretamente na quantidade de acidentes no estado (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O prazo para a garantia das licitações dos dois primeiros lotes do Programa de Concessões Rodoviárias de Minas Gerais foi adiado por um pedido das empresas interessadas no projeto, para aprofundar mais os estudos sobre a proposta. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) reagendou o leilão do Lote 2 (Sul de Minas) para 10 de maio e o leilão do Lote 1 (Triângulo Mineiro), para 21 de julho. A Seinfra acredita que a ampliação do prazo pode ajudar em uma maior concorrência no leilão.

As concessões vão abranger a malha rodoviária de 38 municípios, com aproximadamente 1.100 quilômetros. O Lote 1 e o Lote 2 demandarão investimentos estimados em R$ 4,5 bilhões ao longo dos 30 anos de concessão, sendo R$ 2,4 bilhões nos oito primeiros anos.

A expectativa é que a empresa que ganhe as licitações rodoviárias invista em conforto e segurança, impactando diretamente na quantidade de acidentes no estado. São esperadas melhorias como:

Ampliação das vias

Socorro mecânico

Atendimento médico

Combate a incêndios

Apreensão de animais

O leilão também vai diminuir o impacto nos cofres do governo estadual, que gasta, anualmente, apenas nas rodovias sob sua responsabilidade R$ 366 milhões com acidentes fatais no trânsito, R$ 698 milhões com feridos e ainda R$ 67 milhões com vítimas sem ferimentos.

O Programa de Concessões Rodoviárias é composto por mais quatro trechos de rodovias, que devem ter seus editais publicados ainda neste trimestre. Estão localizados entre Varginha e Furnas, Lagoa da Prata e Itapecerica, Arcos e Patos de Minas e São João Del-Rei.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.