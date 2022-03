Prefeitura de Nova Lima anuncia fechamento da MG-030 para obras

Prefeitura de Nova Lima espera retirar toda a terra que tomou conta da pista no final de semana (foto: Livia Bastos/Prefeitura de Nova Lima )

O deslizamento de terra ocorrido ainda em dezembro do ano passado, na rodovia MG-030, entre os trevos das Quintas e Cristais, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, deverá ser removido neste fim de semana. Por isso, a prefeitura da cidade está anunciando a interdição do trecho, nos próximos sábado e domingo (19 e 20/3), que funcionará somente para caminhões, no sistema pare e siga, no período de 7h às 17h, nos dois dias.

Segundo a nota oficial da prefeitura, os demais veículos, automóveis e ônibus serão direcionados para o centro de Nova Lima. Os veículos que estiverem seguindo para Rio Acima entrarão em Nova Lima pelo trevo principal da cidade, conhecido por Máquina, e retornarão à estrada pelo trevo dos Cristais.

Na segunda-feira (21/3), os veículos voltaram a passar pelo trecho. Por alguns momentos, poderá ser retomado o sistema de pare e siga para todos os veículos, pois as obras de duplicação do trecho da estrada continuarão a ser realizadas.

Essas interrupções, segundo informações da prefeitura, só ocorrerão para manobras de máquinas empenhadas na duplicação ou chegada de material.

Ao entrar em Nova Lima, o motorista seguirá pelo Bairro Cabeceiras, depois pegará os bairros Alto dos Cristais, Retiro, Cristais, retornando à rodovia MG-030, quando poderá seguir para Honório Bicalho e Rio Acima.