Kalil sobre rodízio de água: 'Assaltaram a Copasa e a população tá pagando'

Leia: Sem água: bairros de BH e Região Metropolitana seguem em rodízio; veja O prefeito Alexandre Kalil (PSD) criticou, nesta terça-feira (15/3), a administração da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) após reclamações da população referentes ao rodízio de abastecimento de água.Segundo o chefe do Executivo municipal, o poder privado lucrou R$ 500 milhões quando poderiam ter feito investimentos na empresa. As declarações foram feitas em uma visita ao Centro de Saúde Ventosa , no bairro Jardim América, Região Oeste de Belo Horizonte.









Ele continuou: “O que vem de incompetência, inoperância e mais: assaltaram a Copasa, o poder privado botou a mão em R$ 500 milhões de bonificação em vez de investir na Copasa. Se me explicarem como pungaram a Copasa e por quê, pra mim me basta. É só me explicar como bateram a carteira da Copasa, sacaram R$ 1 bi e a população da Região Metropolitana tá pagando por isso.”





Por fim, sem citar nome, Kalil ainda reclamou das respostas às suas críticas feitas por um dos gestores da empresa. “‘Não teve planejamento’, todo mundo sabe. ‘Não sabe fazer’, todo mundo sabe. Outro dia eu falei que eles estão cobrando taxa de esgoto pra quem não tem esgoto, o presidente da agência reguladora da Copasa saiu pra cima de mim, um garotinho”, disse.

A reportagem do Estado de Minas tentou contato com a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG), mas até o momento não obteve resposta.

Rodízio

Desde o rompimento da adutora do Sistema Serra Azul, na travessia do rio Paraopeba, no dia 1º de março, Belo Horizonte e outras nove cidades da Região Metropolitana enfrentam problemas no abastecimento de água. Por isso, a companhia anunciou o esquema de rodízio de abastecimento de água em quatro áreas estratégicas da Região Metropolitana de Belo Horizonte.





As manobras começaram no último dia 8 e estão ocorrendo às 22h e desfeitas no dia seguinte, também às 22h, ou seja, a área afetada fica desabastecida por 24 horas. Dessa maneira, a Copasa garante que nenhum bairro ficará sem água por mais de um dia, como vinha acontecendo nos últimos dias devido à baixa pressão da água.





O rodízio é feito por grupos nas cidades de BH, Betim, Contagem, Ribeirão das Neves e Santa Luzia, com abastecimento por três dias a cada quatro dias, ou seja, um dia sem abastecimento. A Copasa informou que pretende tomar essa medida até 20 de março, até que a estrutura temporária da adutora que se rompeu seja construída no Sistema Serra Azul para normalizar o abastecimento.





O anúncio foi feito pelo diretor-presidente da Copasa, Carlos Eduardo Castro, que explicou que, apesar das diversas ações realizadas pela empresa desde 1º de março, data em que a adutora se rompeu na travessia do Rio Paraopeba, o déficit de 15% da produção tem dificultado que a água chegue em partes da região metropolitana mais altas e distantes do reservatório.





O incidente, segundo o diretor-presidente, foi causado por um incêndio que atingiu a estrutura que sustentava a adutora. “Neste momento, temos que ser muito claros e transparentes com a sociedade. Tivemos um evento do qual não tínhamos controle e estamos tomando todas as medidas, e a adoção desse rodízio, por mais que não seja uma medida das mais simpáticas, é necessária para que todos tenham o abastecimento regular”, explicou Castro.

Visita

Kalil visita Centro de Saúde Ventosa, no bairro Jardim América, Região Oeste de BH, nesta terça-feira (15/3) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



As declarações do prefeito foram feitas em sua visita ao Centro de Saúde Ventosa, no bairro Jardim América, Região Oeste de Belo Horizonte, que foi inaugurado no dia 7 de março. Segundo Kalil, a prefeitura já entregou 33 unidades de Centros de Saúde e a previsão é de que até outubro deste ano, o número suba para 40.

O Centro de Saúde Ventosa deve atender cerca de 24,5 mil usuários dos bairros Ventosa, Jardim América, Havaí, Nova Granada, Barão Homem de Melo, Salgado Filho, Vila Havaí, Estoril, Adelina e Nova Suiça.