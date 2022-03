Motociclista derrapa e morre em acidente com caminhão no Sul de Minas

Testemunha contou que moto derrapou na pista e caminhão não conseguiu frear (foto: Redes Sociais)

Uma moto e um caminhão se envolveram em um acidente na tarde desta segunda-feira (14/3), na Serra de Ipuiuna, na BR-459, no Sul de Minas. Segundo o Samu, o motociclista acabou morrendo ainda no local do acidente, que fica na descida da serra entre os municípios de Senador José Bento e Congonhal.