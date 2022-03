Final de semana será de calor e possibilidade de pancadas de chuva em Minas

Pancadas de chuvas rápidas estão previstas para o fim de semana em toda a Minas Gerais (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Neste fim de semana, os termômetros continuam em alta em toda a Minas Gerais, mas ainda há possibilidade de pancadas de chuva em várias regiões do estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), estão previstas chuvas rápidas, típicas de verão.









Além de Belo Horizonte, a Região Metropolitana de BH, Sul de Minas, Triângulo Mineiro e Oeste têm possibilidade de pancadas de chuva. "Nas outras áreas há possibilidade de chuva", indica Claudemir.





A máxima prevista para hoje, no estado, é de 35ºC, na Zona da Mata e Triângulo Mineiro .





Final de semana





"Continua o calor ainda. Até domingo faz 30ºC em BH. Estão previstas pancadas de chuvas principalmente à tarde e à noite", afirma o Claudemir.





O meteorologista indica que no final de semana a condição de pancadas de chuvas para todo o estado continua. "Chuva principalmente no Sul de Minas, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Nessas áreas pode chover forte no fim de semana", aponta.





O calor deve permanecer em Minas, com a máxima ainda na faixa dos 30ºC. Claudemir indica que a semana também irá começar com possibilidade de pancadas de chuva no estado.