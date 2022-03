Mineiro sonha viver no interior se ganhar os R$ 107 milhões da Mega-Sena

Arlindo Januário, de 47 anos, fez aposta em lotérica do Centro de BH (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A. Press)



Carro de luxo, casa na praia ou viajar pelo mundo. Com R$ 107 milhões é possível fazer muita coisa, mas em Minas Gerais é diferente. Pelas casas lotéricas de Belo Horizonte, a reportagem do Estado de Minas encontrou um mineiro com um desejo simples: viver tranquilo no interior.





“Se ganhar, é um sonho. É sentar numa mesa redonda e pensar nas coisas pra não fazer besteira. Mas meu desejo mesmo é ir pro interior. Gosto de viver lá”, conta Arlindo Januário, de 47 anos. “Tem que fazer alguma coisa, não dá pra ficar sem trabalhar. Quem sabe comprar alguns imóveis?”, sonha ainda mais alto.

Arlindo é metalúrgico e ganha o suficiente para pagar as contas, já que ele se diz orgulhoso em não ter dívidas para colocar em dia caso os milhões cheguem à sua conta bancária. Sem filhos, e morando sozinho na vida agitada, o sonho mesmo é voltar para sua cidade, Santa Maria de Itabira. Pretende também ajudar os familiares que são carentes e viver com tranquilidade.





“Eu ajudaria muita gente na família. Tem gente que realmente precisa muito e eu não tenho dívida graças a Deus”, afirma, contando com a sorte. “De vez em quando eu venho jogar, mas nunca ganhei na Mega. Só acertei um bolão da Quina há uns anos, na época que ganhei uns R$ 900. Tem que tentar, né?”





Mega-sena acumulada

Nesta quarta-feira (9/3), às 20h, haverá o sorteio da Mega-Sena que deve premiar R$ 107 milhões algum sortudo. A transmissão será feita ao vivo nas redes sociais da Caixa Econômica Federal. Os apostadores podem fazer tentativas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas credenciadas ou pela internet.

Sorteios No último sorteio, sábado (5/3), o concurso 2.465, realizado no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, sorteou as dezenas 16 - 17 - 18 - 28 - 35 - 47. Apesar de ninguém ter ganhado o prêmio no último concurso, 155 apostas acertaram a quina e levaram prêmios a partir de R$ 44 mil. A quadra também teve ganhadores, com 11.542 apostas premiadas com R$ 854,51. A arrecadação total do concurso chegou a R$ 119.745.157,50.





Como jogar

A aposta mínima, com seis números, custa R$ 4,50. O valor da aposta aumenta, assim como a probabilidade de ganhar, quanto mais números forem marcados, podendo ser escolhidos até 15 números. Sete números custam R$ 31,50 e têm probabilidade de acerto de 1 em 7.151.980. Já 15 números custam R$ 22.522,50 e têm probabilidade de acerto de 1 em 10.003. As apostas também podem ser realizadas pelo portal Loterias Caixa ou Aplicativo Loterias Caixa.





Para receber o prêmio, o ganhador pode optar por ir a uma casa lotérica, portando comprovante da aposta e número de resgate (em memória), gerado no portal Loterias Caixa, com validade de 24h. Apostas realizadas no portal ou pelo aplicativo também podem ser recebidas em qualquer agência Caixa, para valores líquidos de até R$ 1.332,78 (ou R$ 1.903,98 bruto).