Mega Sena: veja como o novo milionário de BH poderá gastar os R$ 26 milhões

Na imagem, apartamento de luxo e prato "Kaol" do Café Palhares (foto: Pixabay/reprodução - Leandro Couri/EM/D.A Press.)

O último sorteio do concurso da Mega-Sena teve apenas uma aposta ganhadora com 6 acertos, que resultou no prêmio de R$26.422.347,01. A aposta foi feita na Super Sorte Loterias, localizada dentro de uma unidade do supermercado Supernosso, na Avenida Afonso Pena, no Bairro Cruzeiro, Região Centro-Sul da capital mineira. E o que dá pra fazer com esse dinheiro em Belo Horizonte?









Se o(a) ganhador(a) preferir, ele também pode optar por 88 apartamentos populares como, por exemplo, um imóvel de 60 metros quadrados com três quartos no valor de R$300.000,00 no Bairro Fernão Dias, na Região Leste de Belo Horizonte.





O(a) sortudo(a) ainda pode torrar todo o dinheiro em comida. Se ele for fã de coxinha, poderá comprar mais de 3.108.511 salgadinhos de 140g (R$8,50) do Big-Tê (Região Nordeste de Belo Horizonte) ou 1.153.814 coxinhas de meio quilo com bastante requeijão (R$22,90).





Com este valor, também é possível pedir 88.074 menus completos com snacks, entradas, pratos e sobremesas por R$300 no restaurante Glouton (Região Centro-Sul) do chef Leo Paixão.





Com o valor premiado, ainda dá pra pedir 914.268 pratos tradicionais do Café Palhares (Região Central): o "Kaol" (R$28,90).





Se o(a) ganhador(a) gostar ainda de comida japonesa, ele(a) ainda pode comer 440.372 rodízios (R$60) no hokkaido (Região Centro-Sul).





Independentemente de qual for a comida favorita, o(a) sortudo(a) tem muito o que comemorar. Se for pelo Centro da cidade, pode tomar 4.478.363 latões (R$5,90) de cerveja em algum bar do Centro com os amigos. Ou, quem sabe, pedir 10.568.938 músicas no karaokê do Bar da Cácia (Região Central).





Na poupança, o valor ainda renderia cerca de R$159,5 mil no primeiro mês.





O(A) belo-horizontino(a) que faturou a bolada na Mega-Sena neste sábado (5/2) fez uma aposta simples, de seis números, em uma lotérica dentro de um supermercado.





As dezenas sorteadas foram 13 - 26 - 31 - 46 - 51 - 60.





A reportagem do Estado de Minas esteve na lotérica neste domingo (6/2). No supermercado, a expectativa é de que um dos funcionários tenha se tornado o novo milionário.





Um dos empregados do local, que não quis se identificar, levantou a hipótese e afirmou que vai ficar de olho na escala: "Vamos ver nos próximos dias se alguém vai sumir do serviço", afirmou, aos risos.