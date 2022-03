BH fecha fim de semana com domingo de sol e calor

Céu azul e sol na Av. Cristiano Machado, na altura do bairro Heliópolis, em BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) Se o belo-horizontino curtiu um dia de sol e calor nesse sábado (05/03), a previsão meteorológica da Defesa Civil da capital mineira estima que este domingo terá clima semelhante.









A umidade relativa do ar mínima na capital de Minas Gerais neste domingo, de cerca de 35% segundo a Defesa Civil, deve ser registrada durante a tarde, quando o calor se intensifica. Os termômetros devem ficar abaixo dos 25ºC somente com o pôr do Sol, por volta das 18h20.