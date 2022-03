Lancha explode em Furnas e deixa oito pessoas feridas com queimaduras

Gases do abastecimento da lancha teriam causado a explosão (foto: Divulgação/CBMMG)

Uma lancha de passeio explodiu na cidade de Fama, à beira do lago de Furnas, no Sul de Minas, no momento em que fazia o abastecimento. Haviam oito pessoas dentro do barco, sendo que quatro tiveram queimaduras graves. Todos socorridos para o Hospital Alzira Velano. As outras quatro tiveram ferimentos leves.

O acidente ocorreu às 12h30, na Avenida Prefeito Antônio Quintino da Silva, o ponto mais movimentado de Fama, local do ancoradouro, quando o Corpo de Bombeiros de Alfenas foi acionado. Segundo o Boletim de Ocorrências (BO), os passageiros estavam embarcados e sairiam para um passeio pelo Lago de Furnas. No entanto, o barqueiro não havia abastecido a lanche e decidiu fazer isto com os passageiros no interior do veículo.

A explosão ocorreu no momento em que o barqueiro ligou o motor. “Não se sabe o que provocou a combustão, mas provavelmente, os gases que permaneceram depois do abastecimento", diz o major Rodrigo Paiva de Castro, comandante da 1ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros, estacionada em Alfenas.

Imediatamente, pessoas que estavam próximos ao local correram para socorrer as vítimas. Uma viatura do Samu foi a primeira a chegar ao local, socorrendo duas vítimas, uma delas, em estado grave. Outras duas foram socorridas pela ambulância do Corpo de Bombeiros. As outras quatro pessoas foram socorridas pela população, sendo levadas para o mesmo hospital, mas não precisaram ficar internadas.

A Polícia Civil, assim como a perícia, estiveram no local, e farão a investigação sobre os motivos da explosão.