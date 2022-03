Moradores de BH se dividem sobre uso de máscaras nas ruas e praças

Rayane Silva, 23, fisioterapeuta (foto: Tulio Santos/EM/D.A. Press)





No primeiro dia sem a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais ao ar livre em Belo Horizonte, alguns moradores da capital caminharam pelas ruas sem saber do novo decreto e outros, mesmo sabendo, preferem continuar usando a proteção facial.

Na tarde desta sexta-feira (4/3), a reportagem do Estado de Minas percorreu a Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de BH, para conversar com o público e perguntar se concorda ou não com a decisão do prefeito de Belo Horizonte.





Rayane Silva, 23 anos, fisioterapeuta

“Eu já estava sabendo da decisão, mas não concordo e acho que a gente não está preparado. Antes já tinha muita gente sem máscara e nem todo mundo está vacinado. Acho que vai voltar os casos.”

Kênnio Ramos dos Santos, 23, entregador (foto: Tulio Santos/EM/D.A. Press)



Kênnio Ramos dos Santos, 23 anos, entregador

“Não fiquei sabendo disso. Mas acho que é normal ficar sem máscara, ninguém estava usando. Mesmo nos piores momentos da pandemia, tinha gente sem máscara. Como eu pedalo, não tem como pedalar com a máscara.”

Fernando Gomes, 19, desenvolvedor de software (foto: Tulio Santos/EM/D.A. Press)

Fernando Gomes, 19 anos, desenvolvedor de software

“Já sabia do decreto, mas isso é uma coisa que já estava sem fiscalização e não acho que seja uma medida que vai impactar tanto. É uma decisão que não vai fazer diferença, não vai mudar muita coisa.”

Tamara Fernanda, técnica de enfermagem, 24 (foto: Tulio Santos/EM/D.A. Press)



Tamara Fernanda, 24 anos, técnica de enfermagem

“Fiquei sabendo ontem depois que o prefeito falou da liberação das máscaras nas ruas e praças. Acredito que é muito bom, como a maioria já se vacinou, não tem porquê manter a máscara.”