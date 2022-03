PUC Minas obriga professores e funcionários a apresentar vacinação completa

Profissionais deverão enviar comprovante a partir de segunda-feira (foto: Sidney Lopes/EM/D.A Press)

Todos os professores, funcionários técnicos-administrativos e colaboradores da PUC Minas estão obrigados a comprovar que completaram o esquema vacinal contra a Covid-19 a partir de segunda-feira (7). O comunicado foi enviado nesta sexta (4) para todos os profissionais.

A decisão foi tomada pelo Comitê de Monitoramento do Coronavírus da Sociedade Mineira de Cultura e é válido também para os profissionais que atuam no Colégio Santa Maria Minas e na Rede Catedral de Comunicação Católica. A medida leva em consideração a necessidade de prevenção e cuidado com todos que circulam pelas instalações das unidades.

Os professores deverão comprovar que receberam as doses da vacina anticovid pelo SGA, intranet ou portal RH. Os funcionários técnico-administrativos poderão comprovar pela intranet ou pelo portal RH. Essa informação servirá para que o Comitê de Monitoramento do Coronavírus da Universidade faça um mapeamento da cobertura vacinal do corpo docente e do técnico-administrativo da Universidade.

Aqueles profissionais que ainda não completaram o ciclo vacinal poderão sofrer sanções.



Em resposta ao Estado de Minas, a PUC reiterou que, de posse dos dados colhidos no Censo, a Universidade poderá atuar diretamente junto aos respondentes que não completaram o ciclo vacinal.

A PUC Minas entende que apenas com a vacinação, o correto uso de máscaras e o distanciamento social será possível um retorno com segurança ao regime presencial.