Morador de Macacos cansa de esperar e tapa buracos por conta própria

Morador arruma rua em Macacos, em Nova Lima (foto: Reprodução/Redes Sociais)



Buracos e mais buracos. Cansado desse cenário pelas ruas que passa todos os dias, um morador de Macacos, distrito de Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, resolveu agir por conta própria. Nesta sexta-feira (4/3), o encarregado de obras Nagib Catarino da Costa, de 46 anos, colocou a mão na massa e tampou os obstáculos.









“Fiz uma ação dessas hoje na entrada de Macacos porque ela estava intransitável. Já teve carro que até estourou pneu”, conta o morador, que é também presidente da Associação do Bairro Capela Velha.



Problema recorrente

Nagib é morador de Macacos há mais de três décadas e lembra que o problema embora seja recorrente com as chuvas, desta vez começou mesmo antes do período chuvoso. Ele ainda acredita que o buraco tem a ver com mineração na região, pois essa é uma queixa antiga por lá. Mas, cansado de esperar ação do poder público, o morador concretou sozinho a Rua Dona Maria da Glória.





“Eu já tenho certeza de que o poder público não vai fazer nada, então não precisa esperar. É certo que não vai fazer. E não é esse mandato de agora, sempre foi assim”, disse o cidadão. Depois da ação, ele disse que alguns vizinhos ofereceram ajuda para pagar o material que ele comprou em um depósito de materiais de construção.

Chuva depois da obra

E pode ser que ele precise de mais ajuda, já que a ação foi feita pela manhã, enquanto o sol raiava. No fim da tarde, uma pancada de chuva passou pela cidade e pode ter prejudicado a obra. “O que eu fiz foi tapar buraco e rejuntar as pedras que estão soltando. Choveu e não vai ficar igual eu deixei. Mas não tem problema, eu faço de novo. A princípio, alguns moradores se prontificaram a pagar. Mas eu uso a estrada também, pago do meu bolso e não me importo”, afirma.





A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Prefeitura de Nova Lima que respondeu “que já está programada operação tapa-buracos nas vias de São Sebastião das Águas Claras para o início da semana que vem”.