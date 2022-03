Jovem é assassinado a tiros dentro de bar em Montes Claros

Homicídio foi registrado em câmeras de vídeo de bar (foto: redes sociais)

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros dentro de um bar, no Bairro Esplanada, em Montes Claros, no Norte de Minas, na noite de quarta-feira (2/3). A vítima foi identificada como Nadson Breno Soares Barros.

Os envolvidos no assassinato não foram identificados e estão sendo procurados. O crime está relacionado com o tráfico de drogas na cidade.

O crime foi registrado pelas câmeras de vídeo do sistema de segurança do estabelecimento. As imagens mostram o momento em que a vítima é perseguida e atingida pelos disparos dentro do bar.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), Nadson estava em mesa na calçada em frente ao bar quando dois homens chegaram em uma moto Titan preta. O garupa desceu armado com duas pistolas e começou a atirar em direção ao jovem, que correu para dentro do estabelecimento.

O vídeo mostra ainda que, dentro do bar, após ser alvejada, a vítima tentou se proteger com uma mesa. Mas o assassino continuou atirando. Segundo a PM, o rapaz foi atingido com oito tiros, dos quais quatro na cabeça, e morreu no local.

O homicídio teria sido motivado pela disputa entre traficantes de drogas, já que, segundo fontes policiais, Nadson Breno era integrante de uma facção criminosa ligada ao tráfico de entorpecentes no município.