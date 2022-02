Briga por dívida, soco e confusões: polícia esclarece 4 homicídios em Minas

Operações conjuntas entre as polícias Civil e Militar têm mostrado bons resultados (foto: PCMG)

Um início de semana de muito trabalho para a Polícia Civil no interior de Minas Gerais. Em apenas dois dias, quatro assassinatos foram elucidados em Três Pontas, Passos, Coronel Murta e Joaquim Felício.

Em Três Pontas, no Sul do estado, foi realizada a Operação Êxodo 22:25, quando foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos contra um homem, de 37 anos, investigado pela morte de um comerciante da cidade, de 28.

Segundo as investigações, o crime, que ocorreu no último dia 8, foi motivado por divergências num contrato de empréstimo, com aspectos de agiotagem, feito pela vítima com o investigado.

No acordo feito, o comerciante teria recebido R$ 200 mil, oferecendo como garantia, inclusive com transferência cartorária, imóveis avaliados em R$ 1 milhão. O suspeito já era investigado pela forma violenta e intimidatória utilizada na cobrança de dívidas.

No dia 8 deste mês, o corpo da vítima foi encontrado próximo a uma ponte e um rio, na comunidade Arara Mirim, zona rural de Três Pontas, amarrado com cordas junto a uma pedra e com dois tiros.

As investigações feitas pela Delegacia de Polícia de Três Pontas conseguiram descobrir imagens de câmeras de segurança que mostraram o embarque da vítima no veículo do investigado e, ainda, determinar a rota utilizada por eles até o local onde o corpo do comerciante foi encontrado.

Nas buscas realizadas na casa do suspeito, os policiais apreenderam materiais de procedência e originalidade incerta, como perfumes, bebidas alcoólicas, eletroeletrônicos, equipamento automotivo, entre outros. Os produtos serão encaminhados à Receita Federal para apuração da origem.

Soco mortal

Em Passos, no Sul de Minas, a Polícia Civil prendeu um homem de 19 anos, suspeito de envolvimento na morte de outro homem, de 21. O crime ocorreu no dia 6 de fevereiro, na Avenida Comendador Francisco Avelino Maia.

Segundo os policiais, a vítima morreu em consequência de um soco e um chute. Ao ser preso, o autor confessou o crime, no entanto, não explicou os motivos. Disse apenas que houve um desentendimento entre os dois. Ele foi levado para o sistema prisional.

Irmãos suspeitos

A Polícia Civil de Coronel Murta, no Vale do Mucuri, prendeu um homem, de 19 anos, e apreendeu o irmão dele, de 17, suspeitos de assassinarem um homem, de 30. O crime ocorreu no dia 29 de janeiro deste ano.

As investigações dos policiais da Delegacia de Polícia Civil de Araçuaí, apontaram que a vítima estava num bar quando foi atingida por seis tiros. As apurações indicam que os irmãos teriam agido de forma premeditada, uma vez que estavam em conflito constante com a vítima por ela supostamente não ter devolvido uma arma de fogo emprestada pelo pai deles.

A arma utilizada no crime foi apreendida pela Polícia Militar no dia do crime. Diante das informações obtidas, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva do maior e a internação do menor.

Joaquim Felício

Em operação conjunta das policiais Civil e Militar, um homem de 20 anos foi preso temporariamente, em Joaquim Felício, na Região Central do estado, suspeito de participar do homicídio de outro homem, da mesma idade, no último dia de Natal.

Segundo levantamento feito por policiais civis da Delegacia de Polícia de Buenópolis, o suspeito teria se envolvido em uma briga generalizada que resultou, também, em tiros contra outras duas vítimas, que conseguiram ser socorridas.

Um segundo homem, de 26 anos, que foi preso em 9 de fevereiro, é apontado como o responsável pelo disparo que provocou a morte do jovem. O comparsa, de 20 anos, foi localizado e preso no Bairro Maria Cólen na ação integrada.