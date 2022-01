Carro cai em córrego em Montes Claros e motorista fica inconsciente

Segundo os Bombeiros, motorista apresentava ferimento grave (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros) Um motorista ficou inconsciente e gravemente ferido depois de seu carro cair em um córrego, na madrugada desta segunda-feira (03/01), no bairro Santo Antônio, em Montes Claros, Região Norte de Minas Gerais.





Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram a vítima com ferimento profundo e hemorragia intensa na testa.





Após a avaliação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o homem foi retirado do interior do veículo e encaminhado para uma unidade hospitalar.





*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz