Segunda-feira de carnaval pode ter calor e chuva em Minas e no litoral

Vista de Belo Horizonte com muito sol e calor (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press )



Nesta segunda-feira de carnaval (28/2), uma massa de ar quente deve manter o tempo com predomínio de sol em todas as regiões de Minas, porém a combinação do calor e da disponibilidade de umidade na atmosfera propicia o surgimento de nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva rápidas, especialmente, no Oeste e Sul mineiro.









De acordo com os meteorologistas, as temperaturas vão continuar elevadas em todas as regiões mineiras e a temperatura máxima deve atingir 36ºC no Triângulo Mineiro e Norte do estado.





Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.

Carnaval na praia

Para os mineiros que preferiram curtir uma praia durante o feriado, há possibilidade de chuva.





Segundo o Inmet, para o litoral do Espírito Santo e Sul da Bahia, há previsão de chuvas isoladas no decorrer do feriado.





Para o litoral do Rio de Janeiro e São Paulo, a tendência é de predomínio de sol e temperaturas elevadas.