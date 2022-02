Igreja evangélica de BH se reúne para pedir fim da guerra e do carnaval

Grupo de igreja evangélica se reúne na Praça Floriano Peixoto, no Bairro Santa Efigênia, em BH (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) Neste domingo de carnaval (27/2), fiéis de uma igreja evangélica se reuniram na Praça Floriano Peixoto, no Bairro Santa Efigênia, na Região Leste de Belo Horizonte. Entre as orações, eles pediram o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, fim da pandemia de COVID-19 e também o fim do carnaval.





“Temos uma conferência de carnaval, onde fazemos vários cultos reunindo todas as nossas igrejas espalhadas por BH. No domingo, sempre fazemos uma ação pela cidade orando para as pessoas, que dura cerca de duas horas. Cantamos algumas canções, algumas pessoas se aproximaram e oramos por elas e clamando a Deus”, explica.

Grupo pede pelo fim da guerra, pandemia e do Carnaval (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)





Dessa vez, eles tiveram vários motivos para pedir a ajuda de Deus, como Pedro Chaves conta: “Oramos pelo fim da pandemia, pelo fim da guerra, pelo fim do tráfico de drogas”. Outra questão foi o fim do carnaval. "Nós cremos que as pessoas precisam de Deus, muitas vezes as pessoas vão comemorar o carnaval para saciar os desejos e as vontades com coisas que não preenchem. Bebida, ficam com várias pessoas”, aponta.





Ele continua: “Muitas pessoas que estão no nosso grupo já viveram essa realidade e depois do carnaval a gente percebe que não preenche [a vida]”. Pedro concluiu frisando que o intuito maior destas orações não é converter ninguém de religião e sim reunir esforços e clamar a Deus.