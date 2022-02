Confira as dicas de segurança para pegar a estrada no carnaval

Transporte de crianças e animais domésticos também devem ser consultados (foto: Detran/ Anpr) Mesmo com algumas cidades cancelando os eventos do carnaval, devido ao aumento dos casos de COVID-19, as rodovias brasileiras ficarão movimentadas neste feriado . Segundo o diretor científico da Associação Mineira de Medicina do Tráfego (Ammetra), Alysson Coimbra, algumas informações de segurança são necessárias ao dirigir em estradas, principalmente nesta época, em que ocorrem fortes chuvas.









“O motorista deve obedecer às especificações da lei para o transporte adequado de crianças conforme o peso e faixa etária. Já ara para os animais, as medidas necessárias serão avaliadas por meio do porte e peso do pet”, explica Alysson.





A manutenção do veículo também é indispensável. De acordo com o diretor científico da Ammetra, é importante que o condutor cheque os níveis de água e óleo, calibre os pneus e avalie os itens de segurança, como o macaco, o triângulo, e se o estepe está calibrado.





“Não se pode esquecer de analisar o funcionamento dos faróis, lanternas, setas e luz de freio”, completa o especialista.





Alysson assegura que o motorista deve ter atenção com o excesso de velocidade, já que é, na maioria das vezes, responsável pelos acidentes mais graves. “Com as vias menos obstruídas, muitos motoristas dirigem em alta velocidade, o que aumenta os riscos de acidentes. É indispensável seguir o limite de velocidade estipulado pela via e não fazer ultrapassagens em locais proibidos”, alerta o especialista.





Cuidados são indispensáveis antes e durante a viagem

Segundo Alysson Coimbra, o condutor precisa estar preparado para longas viagens, pois o fator humano é responsável por cerca de 90% dos acidentes.





“É preciso que o motorista tenha dormido o suficiente à noite e esteja descansado. Não indicamos que quem iniciou algum tratamento recentemente faça uso do medicamento e dirija, já que há remédios que podem interferir diretamente na capacidade de concentração e reação. Na dúvida, consulte seu médico”, disse.





Em época de chuvas e enchentes, dirigir requer uma série de cuidados para evitar novas tragédias e, por isso, é recomendável um estudo prévio da rota antes de sair de casa.





“Tenha um plano extra em caso de obstruções da via e mantenha sempre alguma reserva de água potável e alimentos para consumo imediato, caso fique preso em alguma interdição do percurso”, orienta o especialista.





Utilizar o GPS, mesmo que conheça o trajeto, também é preciso, pois notifica sobre as interdições e desvios por conta de alagamentos. “Jamais atravesse pontos alagados em ruas, estradas e rodovias, pois em muitos casos podem existir crateras. Não dirija se o volume de água cobrir metade da altura da roda e, em caso de enxurradas, sendo possível, não saia do veículo”, completa o diretor científico da Ammenta.





Além disso, Alysson explica que, quando a pista estiver molhada, o motorista deve reforçar a atenção para evitar a aquaplanagem — momento em que uma camada de água se forma entre pneu e o solo.





“Nessa situação a recomendação é parar de acelerar, manter o volante em linha reta e jamais acionar os freios, pois isso pode fazer o veículo perder o controle e sair da pista”, reforça.





Em caso de chuva, o motorista deve estar em uma distância segura (de 4 segundos) em relação ao veículo da frente. “Para calcular o tempo, escolha um ponto fixo à frente e comece a contar depois que o outro carro passar por ele. Use faróis baixos para melhorar a visibilidade, nunca a luz alta. Quando a pista estiver molhada, o ideal é transitar em uma velocidade de até 80% do limite permitido na via”, acrescenta.





Confira as dicas para dirigir em segurança

Utilize equipamentos de segurança, como cinto e capacete, em caso de motocicletas Confira os níveis de água, óleo, calibre pneus

Confira o funcionamento das luzes de freio, ré, faróis e lanternas

Verifique os itens de segurança obrigatórios: triângulo, macaco e se o estepe está calibrado

Durma bem e só pegue a estrada se estiver descansado

Tenha reserva de água e comida para o caso de interdições de pista ou congestionamento

Em caso de chuva

Use GPS mesmo que conheça o caminho, eles avisam sobre interdições e desvios seguros

Em caso de chuva intensa, procure lugar seguro para parar o carro

Não dirija se o volume de água cobrir metade da altura da roda

Não saia do carro em caso de enxurrada

Mantenha distância segura do veículo à frente

Use farol baixo

Reduza a velocidade gradativamente e não freie bruscamente

Em caso de aquaplanagem, mantenha o volante reto, pare de acelerar e não freie

Jamais estacione no trecho de circulação da via, dando preferência para acostamento ou vias marginais.

Em caso de interdição de pista: se não existir local seguro para estacionar, acione as luzes de alerta e abandone o veículo, buscando abrigo em local seguro

Em casos de chuva forte e descargas elétricas, não busque abrigo embaixo de árvores

Se possível, faça a sinalização para que os demais motoristas possam reduzir a velocidade e evitar colisões

Transporte adequado para crianças

Bebê conforto: crianças de até um ano de idade e até 9kg, posicionado em sentido contrário ao painel do veículo.

Assento conversível: crianças de até um ano de idade e até 13kg posicionado no sentido contrário ao painel do veículo até a criança completar 1 ano de idade.

Cadeirinha: crianças de 1 a 4 anos de idade, que tenham entre 9 e 18 kg, posicionamos de frente para o painel do veículo.

Assento de elevação: crianças de 4 a 10 anos de idade que não tenham atingido 1,45 m de altura, com peso entre 15 e 36 kg, sempre conectado ao cinto de três pontos.

Banco traseiro e dianteiro somente com o cinto de segurança: crianças com mais de 10 anos de idade e/ou estatura superior a 1,45.

Transporte adequado para animais de estimação

Caixa de transporte: deve ser fixada pelo cinto de segurança do veículo no banco traseiro e precisa ser ventilada e estar de acordo com as dimensões do animal.

Cestinhos ou cadeirinhas: recomendadas para animais de pequeno porte que não se adaptam em viajar nas caixas de transporte. São projetadas para serem utilizadas com os animais utilizando coleiras do tipo peitoral e devem ser fixadas no encosto de cabeça do banco traseiro e retidas com o cinto de segurança do veículo.

Cinto de segurança: recomendado para cães de porte médio ou grande na posição central do banco traseiro, com os adaptadores presos às coleiras peitorais, e fixados no encaixe do cinto de segurança do veículo.

Grades de contenção: indicada para animais de grande porte e têm a função de limitar a circulação do animal dentro do carro e impedir o cão de saltar pela janela.

Capa protetora para banco traseiro: pode ser usada com o cinto de segurança, minimizando o risco do animal de sofrer ferimentos em desacelerações bruscas, por exemplo.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.