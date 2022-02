Sem carnaval de rua, ambulantes e catadores receberão auxílio

Diante do cancelamento, pelo segundo ano consecutivo, do carnaval de rua em várias cidades do país, a fabricante de bebidas Ambev e o aplicativo Zé Delivery, anunciaram uma parceria para auxílio

a ambulantes e catadores. Serão R$ 150 e bolsas de estudos.



As inscrições iniciaram nesta sexta-feira (25/2) e vão até 5 de março. Os ambulantes devem fazer seu cadastro na As inscrições iniciaram nesta sexta-feira (25/2) e vão até 5 de março. Os ambulantes devem fazer seu cadastro na plataforma . Já com os catadores, a ação será viabilizada pela Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT), que mobilizará as cooperativas locais selecionadas para cadastro e pagamento a catadores cooperados e avulsos.





Cada profissional receberá no mínimo R$ 150. Além desta quantia, a cada pedido feito pelo consumidor no aplicativo Zé Delivery, em todo o Brasil, de 27 de fevereiro a 5 de março, serão doados R$ 5 para a ação. Ao final do período, o valor arrecadado será dividido igualmente pelo número de cadastrados. Ao todo, segundo os organizadores, serão destinados R$ 5 milhões para a iniciativa.





Além do apoio financeiro, ambulantes e catadores terão acesso a 3 mil bolsas de estudo para cursos de profissionalização em diversas áreas, escolhidas pelos próprios alunos, na plataforma de ensino online eduK. O propósito, segundo os organizadores da ação, é dar acesso à qualificação para que possam ter fontes alternativas de renda e se profissionalizar em suas áreas de interesse. As bolsas ficarão disponíveis por três meses.





"Entendemos nosso papel enquanto uma companhia brasileira em apoiar nosso ecossistema nessa jornada, olhando para um futuro mais próspero em que todos tenham razões para brindar. O auxílio financeiro dá um fôlego neste período de carnaval a parceiros fundamentais que sempre estiveram ao nosso lado para fazer as festas de rua acontecer. Os cursos são uma das formas que encontramos de abrir novos caminhos para as pessoas a médio e longo prazo", comenta Carla Crippa, VP de Relações Corporativas da Ambev no Brasil.





A expectativa é que 23 mil pessoas sejam beneficiadas, nas cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Olinda (PE), Florianópolis (SC) e Brasília (DF).