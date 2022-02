Novo sistema dá a MG 63,5% dos mandados contra quadrilhas no Sudeste

Operação em Matozinhos desarticula quadrilha ligada ao tráfico intermunicipal da Grande BH (foto: Divulgação/Polícia Civil)

INTELIGÊNCIA POLICIAL

Minas Gerais é o estado da região Sudeste com o maior número de ordens judiciais do sistema de interceptações de comunicações do crime organizado por meio do Projeto Excel, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Dos 193 mandados concedidos na região, 120 (63,5%) foram mineiros.O Projeto Excel auxilia as forças de segurança estaduais no combate ao crime e rendeu, em todo país, R$ 1 bilhão em prejuízo às organizações criminosas.A ação apoia as Polícias Civis com o fornecimento de softwares forenses e hardwares para dar mais celeridade na extração e análise de celulares apreendidos de indivíduos envolvidos com o crime organizado.Ao todo, foram 2.350 ordens judiciais em todo país. Entre os crimes mais monitorados e que geraram mais ordens judiciais o que mais se destacou foi o tráfico de drogas, com 57,3%. Depois, vêm o homicídio, com 14% e o roubo, com 5,6%O estado do país que mais conseguiu ordens judiciais dentro do uso do projeto Excel foi o Rio Grande do Norte, com 473; em segundo, o Paraná, com 471;Minas gerais ocupa a sétima colocação nacional.O investimento do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em três anos, foi de mais de R$ 18 milhões para auxiliar as forças de segurança estaduais no combate ao crime.O projeto Excel está em operação desde 2019. O trabalho é realizado em todo o país mediante ordem judicial prévia de quebra de sigilo telemático no âmbito de inquéritos policiais.

Quase 40 pessoas ligadas ao tráfico foram presas em operação da Polícia Civil em Passos (foto: Divulgação/Polícia Civil)

Entre as principais investigações, estão os crimes de tráfico de drogas, homicídios, roubo (cargas, bancos, carro forte), lavagem de dinheiro, tráfico de armas e investigações relacionadas à pedofilia.“Investir em inteligência policial e tecnologia é fundamental para enfrentar as organizações criminosas, atingindo de forma efetiva seus núcleos financeiros. O resultado desse Projeto demonstra o compromisso do Ministério da Justiça e Segurança Pública em auxiliar e trabalhar de forma integrada com as forças policiais”, afirma o ministro Anderson Torres.Além de investir na aquisição das ferramentas, o Ministério da Justiça e Segurança Pública também capacita os servidores na atividade de extração e análise desses dados.Todo o trabalho é realizado pela Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do MJSP, que tem entre suas atribuições, previstas no Decreto nº 9.662/19, estimular e induzir a investigação de infrações penais de maneira integrada com as forças federais e estaduais.Além disso, a Secretaria promove a integração das atividades de inteligência de segurança pública com os órgãos que compõem o Subsistema de Inteligência de Segurança Pública.Crimes e PercentualTráfico de Drogas 57,3%Homicídio 14%Roubo 5,6%Roubo a banco 3%Roubo de cargas 2,5%Roubo a carro forte 1%Lavagem de dinheiro 1%Tráfico de armas 0,5%Estelionato 0,8%Peculato 0,6%Pedofilia 0,2%Outros 13,5%

Fonte MJSP