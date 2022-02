Asfalto da MG-230 se deteriora após interdição da BR-365

Em alguns trechos, o asfalto já foi arrancado e a terra começa a aparecer (foto: Reprodução)





A interdição da BR-365, no km 428 entre Patos de Minas e Guimarânia, causa vários transtornos para a população do Alto Paranaíba. Residentes em Rio Paranaíba e em Serra do Salitre reclamam do alto fluxo de veículos pela MG-230, usada como desvio para quem segue para Patrocínio e Uberlândia. O pavimento da rodovia estadual está sendo danificado pelos veículos pesados, sobretudo carretas bitrem.





Além do fluxo constante de veículos pesados, a chuva, frequente nesta época do ano, acelera o processo de deterioração do asfalto. A reportagem procurou o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), que emitiu nota, e prometeu realizar uma operação "tapa-buracos" quando houver condição climática favorável. Leia a íntegra:

Devido à uma ocorrência gerada pelas chuvas a BR-365, que está sob responsabilidade do DNIT, precisou ser interditada e todo o tráfego de veículos da rodovia, principalmente veículos pesados e de carga, foi desviado para a rodovia MG-230, que liga Serra do Salitre a Rio Paranaíba, com 58 quilômetros de extensão neste segmento e pavimentada.





O DER-MG tem monitorado o tráfego da MG-230 e realizado serviços de manutenção, como roçada de segurança, retirada de barreiras que caem constantemente ou limpeza do sistema de drenagem, com o objetivo de dar segurança aos motoristas.





O maior volume de tráfego aliado a presença de veículos pesados e das chuvas que caem na região, tem contribuído para acelerar o desgaste do pavimento. Uma operação tapa-buracos vai ser programada assim que haja condições climáticas favoráveis. Até lá, operações de fiscalização pelo Departamento continuam sendo realizadas.









Sem data para a liberação, a empreiteira, contratada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), começou a recuperar a Ponte dos Vieiras, na BR-365, na manhã de sábado (19/02).





Desvio asfaltado





A opção de desvio, com cerca de 198 km, é através da BR-354. No trevo da pipoca, o motorista deve acessar a BR-354/352 e seguir até o trevo com a MG-230, em Rio Paranaíba. Na sequência, trafegar até Serra do Salitre, onde acessará a BR-146 e por fim a BR-365 em Santana de Patos. Todo o trecho é asfaltado.