Zema anuncia repasse de R$ 13 milhões para o sistema de saúde de Uberaba

Zema e Elisa Araújo durante anúncio dos novos recursos para a saúde de Uberaba (foto: Agência Minas/Divulgação) (confira no final da matéria os detalhes deste repasse). Durante visita a Uberaba, no Triângulo Mineiro, o governador Romeu Zema (Novo) anunciou, além do seu apoio à cidade na ‘briga’ para receber a nova fábrica da Heineken , o repasse de R$ 13,2 milhões para o sistema de saúde do município

Além disso, a prefeita Elisa Araújo (Solidariedade), em solenidade no Centro Administrativo da prefeitura de Uberaba, na tarde desta quinta-feira (17/2), informou que os R $ 15 milhões da Vale serão usados para reformar 63 unidades de saúde, 53 equipamentos, nove centros de referência de assistência social e uma Unidade de Atendimento ao Idoso (Uai).

A prefeita de Uberaba ressaltou, também, que as novas obras vão beneficiar a vida de 230 mil pessoas que buscam atendimento nas unidades de saúde por mês. “Além disso, os recursos vão ajudar as famílias carentes: são mais de 3 mil pessoas que utilizam os serviços dos nossos Cras”, disse.

O evento de anúncio dos novos recursos contou com a presença de prefeitos das cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

Elisa criticou situação deixada pela gestão passada

Durante a sua fala, Elisa disse que não pode deixar de falar, nem ‘tapar o sol com peneira’ e também esconder o que ela encontrou no início do seu mandato (começo no ano passado): “Encontramos essas unidades de saúde com problemas sérios nas instalações elétricas, hidráulicas, nos telhados, pisos, portas e janelasl”, afirmou a prefeita.

A reportagem procurou o ex-prefeito de Uberaba, Paulo Piau, para se posicionar sobre a crítica da atual prefeita, mas não obteve reposta.

Zema anunciou mais R$ 13,2 milhões para Uberaba



Em Uberaba, Zema destacou que o Governo de Minas irá investir R$ 13,2 milhões no sistema de saúde, sendo que somente para as ações de Atenção Primária à Saúde serão pagos R$ 4,8 milhões.



Dentro do programa Opera Mais Minas Gerais, ainda conforme o anúncio de Zema, Uberaba receberá R$ 3,7 milhões para procedimentos cirúrgicos eletivos e redução de fila, sendo que R$ 1,2 milhão já foi transferido.

Além disso, segundo o anúncio do governador, Uberaba receberá R$ 515 mil para ampliação nos tratamentos de hemodiálise e R$ 285 mil para aquisição de um veículo de transporte sanitário eletivo.