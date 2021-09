Zema repassa R$ 15 milhões para Uberaba e previsão para pagamento de dívida

A prefeita de Uberaba e o governador Zema se encontraram em Belo Horizonte nesta terça-feira (31/8) (foto: Redes Sociais/Divulgação) Em Belo Horizonte, a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade), anunciou verba de R$ 15 milhões para o município. Este recurso é parte de um acordo de R$ 37,7 bilhões assinado entre o Estado e a Vale, que serão repassados para 853 municípios, como medida de reparação pelos danos causados pelo rompimento da barragem da mineradora em Brumadinho, em janeiro de 2019.

“Vamos apresentar as prioridades na Saúde aos vereadores e construir com eles a melhor aplicação desse recurso”, afrimou Elisa.

“O governo estadual deveria repassar R$ 750 mil por mês ao HR e não tem feito isso, desde a inauguração do hospital, no governo passado, do Pimentel. E o governo atual não está repassando porque não tem caixa para isso; ele (Zema) já explicou isso, que está pagando dívidas do governo passado”, declarou o ex-superintendente Regional de Saúde Triângulo Sul, Mauricio Ferreira no dia 30 de junho durante um evento na Câmara Municipal de Uberaba. Ferreira foi exonerado do cargo no dia 21 de agosto.

Atualmente, o Hospital Regional José Alencar recebe R$ 1,5 milhão por mês do governo federal, o que corresponde a R$ 2 por habitante da macrorregião de Uberaba (27 municípios).

Sobre a verba de R$ 15 milhões que anunciou nesta terça-feira a Uberaba, o governador Romeu Zema garantiu que a distribuição deste recurso entre os municípios foi definida de forma isonômica, em proporcionalidade ao número de habitantes.

“Ele deixou bem claro que, apesar do recurso recebido, nenhum dinheiro paga as joias perdidas, fazendo referência às mortes causadas pela tragédia”, contou Elisa.

Heliponto do HC-UFTM

Em Belo Horizonte, a prefeita de Uberaba também se encontrou com o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, e com a secretária de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag), Luísa Barreto.

“Nos dois momentos falamos sobre a destinação de verbas para a Saúde de Uberaba, vacinação e também verba para investimento de um heliponto do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM)”, declarou Elisa que estava acompanhada da chefe de Gabinete, Miria Rezende, do secretário de Saúde, Sétimo Bóscolo, e do deputado federal Zé Silva.

Novos voos

Na capital mineira, Elisa também se encontrou com o assessor da Presidência da Azul Linhas Aéreas, Ronaldo Veras, e com o gerente de Vendas, Rodrigo Mendicino. Em seguida, anunciou a retomada de dois voos de Uberaba para Belo Horizonte e voos diretos no final de dezembro e janeiro do ano que vem para Porto Seguro e Maceió e para Viracopos, em Campinas.