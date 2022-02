Obras do Viaduto CeasaMinas serão retomadas em Contagem

Viaduto CeasaMinas terá as obras retomadas (foto: Ricardo Lima/PMC) A Prefeitura de Contagem anunciou nesta quinta-feira (17/2), a retomada das obras de duplicação do Viaduto CeasaMinas, no Bairro Ressaca, para semana que vem, caso as condições climáticas estejam favoráveis. A previsão de conclusão das obras é para o fim deste semestre.









Quando as obras estiverem concluídas, o viaduto terá três faixas a mais, passando para seis faixas de trânsito: três em cada sentido. Além das novas faixas, o viaduto terá nova iluminação, ampliação das alças de acesso e adequações de mobilidade, como a reestruturação das calçadas e implantação de piso tátil.





As obras no viaduto estavam paralisadas desde o mês de dezembro do ano passado. O próximo passo para a retomada dos trabalhos no local acontecerá após a notificação, por parte da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, à empresa responsável pela construção do elevado.





Todo o projeto está orçado em R$ 14 milhões e é financiado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina. Através de um acordo com a atual gestão municipal, a Traçado Construções e Serviços Ltda assumiu a responsabilidade de reiniciar as obras no Viaduto CeasaMinas.





Outra demanda da prefeitura, concluída no dia 1° de fevereiro, foi o remanejamento de três postes da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). Segundo a administração municipal, as estruturas estavam comprometendo a funcionalidade das intervenções do novo elevado.



Essas obras de duplicação do viaduto fazem parte de uma proposta da Prefeitura de Contagem que pretende entregar obras que estavam paradas. Um dos principais objetivos dessas intervenções é melhorar o trânsito na região, além de contribuir para a integração dos bairros Ressaca e Nacional com o resto da cidade.