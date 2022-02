Esposa 'presenteia' marido com ménage e depois decide trocá-lo pela mulher

Theresa Rose e Jacqui (foto: Reprodução/Instagram) Era final de 2020, quando o aniversário do marido da norte-americana Theresa Rose se aproximava. Mãe de dois filhos, a mulher sentiu a pressão de tentar esquentar a relação com o homem e acabou surgindo a ideia: um ménage - ou uma relação à três.









A mulher ainda detalhou que, durante a adolescência, até teve alguns "crushes" em atrizes famosas, como Megan Fox e Jessica Alba, mas que nunca tinha de fato pensado em um relacionamento lésbico.

"Depois de estar com aquela mulher, eu disse para mim mesmo: 'É por isso que eu tenho estado tão infeliz com meu casamento. Meu relacionamento com meu marido, emocionalmente, parecia tão superficial e solitário comparado a minha conexão com a mulher' (...) Me sinto tão livre, finalmente vivendo autenticamente", detalha.





Após o divórcio, Rose foi viver com a amada - identificada na matéria como Jacqui - na cidade de Portland, no estado de Oregon, nos Estados Unidos. As duas criam os dois filhos de Rose.