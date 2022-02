Ex-chefe de presídio afegão é julgado na Holanda por crimes de guerra

Um tribunal afegão começou nesta quarta-feira (16) o julgamento contra um afegão acusado de crimes de guerra, acusações que remontam a 1980 quando dirigiu um presídio durante o governo comunista.



O homem de 76 anos identificado como Abdul R. chegou na Holanda em 2001 e obteve nacionalidade holandesa. Foi preso em 2019.



Segundo os promotores, entre 1983 e 1990 foi chefe do presídio de Pul-e-Charji ao leste de Cabul, onde os opositores ao governo eram detidos sem um julgamento justo e em "condições deploráveis".



Este julgamento celebrado em Haia é o mais recente em uma série de esforços dos países europeus para processar pessoas por crimes cometidos em países que viveram guerras, como Síria e Afeganistão.



"Este julgamento se concentra em um homem que acreditamos que cometeu inúmeros crimes de guerra em Cabul", declarou à AFP a promotora Mirjam Blom.



"Suspeitamos que ele, como comandante e chefe das questões políticas, trabalhava na prisão onde os detentos tinham sua liberdade arbitrariamente negada e eram tratados de forma desumana", acrescentou.



Mas Abdul R., que chegou ao tribunal em cadeira de rodas, alegou que é vítima de um erro de identidade.



"Não sou a pessoa que vocês procuram", declarou ao tribunal antes de se recusar a responder perguntas, ao afirmar que se sentia mal e que queria voltar à prisão.



"Não me lembro de nada, sequer lembro meu nome", afirmou.



As autoridades holandesas afirmam que falaram com 25 testemunhas em vários países para identificar o acusado.



"Estamos convencidos de que temos a pessoa certa", afirmou Blom.