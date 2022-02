Grupo armado rende família de gerente e leva R$ 288 mil de banco de Jaíba

Foram recuperados R$ 288 mil que tinham levados pelos bandidos de banco em Jaíba (foto: PM/Divulgação )







Três criminosos armados sequestraram e aterrorizaram quatro pessoas da mesma família durante o assalto a um banco em Jaíba, no Norte de Minas, de onde levaram R$ 288 mil. Na fuga, um dos bandidos foi interceptado pela Polícia Militar, entrou em confronto com a PM e morreu na troca de tiros. O dinheiro foi recuperado.

Os familiares foram levados de carro por dois integrantes do bando até Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde foram libertados. Os criminosos estão sendo procurados pela Polícia.

Conforme a PM, os marginais passaram aterrorizar os reféns, para obrigar o gerente a ir ao banco e apanhar todo o dinheiro disponível.

Por volta das 5h da manhã desta quarta-feira (16/2), antes de o dia clarear, dois criminosos colocaram os familiares do gerente dentro de um carro e pegaram a estrada rumo a Belo Horizonte. De acordo com relato das vítimas, os criminosos fizeram três paradas durante a viagem, sendo a primeira em um posto de combustíveis em Janaúba e a segunda em uma mercearia em Montes Claros, onde compraram salgados e refrigerantes.

Os familiares do gerente de banco disseram ainda, por volta das 11 horas, quando ainda estavam na estrada, que os bandidos afirmaram que iriam deixá-los na rodoviária de Belo Horizonte. Porém, na tarde desta quarta-feira, ainda quando chegavam à Região Metropolitana, após um dos criminosos receber uma ligação em um telefone celular, os reféns foram libertados na Rua do Soldado, no Bairro Perobas, em Contagem, perto da BR-040.

Os dois bandidos fugiram em um Fiat Uno branco e estão sendo procurados. O outro integrante da quadrilha fez a família do gerente de refém e levou o dinheiro do Banco Sicoob de Jaíba foi interceptado por uma equipe da Policia Militar Rodoviária na MGC 122, entre Janaúba e Capitão Enéas, no Norte de Minas.

Conforme informações da PM, ao ser abordado pelos policiais rodoviários, o condutor não obedeceu a ordem de parada, seguindo em alta velocidade. Houve perseguição por cerca de 40 quilômetros. O motorista perdeu o controle da direção e rodou na pista.

O homem desceu do carro armado com um revólver e entrou no matagal, deixando pra trás uma mochila com os R$ 288 mil retirados da agência bancária de Jaíba. Foi iniciada a caçada no meio do mato, com o uso de cães pela Policia Militar.

De acordo com as informações da PM, ao ser localizado, o criminoso trocou tiros com os policiais e foi alvejado. Ele chegou a ser socorrido para hospital em Montes Claros, mas morreu após dar entrada na unidade.

O comandante da 11ª Regional da Polícia Militar de Montes Claros, coronel Gildásio Rômulo Gonçalves, enalteceu o êxito dos policiais na recuperação do dinheiro roubado no banco de Jaíba e na garantia da integridade da família sequestrada, que foi libertada sem ferimentos. “Tivemos uma resposta imediata da Polícia Militar contra um crime grave, que comoveu a sociedade de Jaíba. Foi uma resposta proporcional a essa comoção”. Afirmou o coronel da PM.

“O mais importante foi a família sequestrada saiu ilesa. O maior prêmio da Polícia Militar de Minas Gerais é a segurança da coletividade”, avalia o coronel Gildásio Rômulo.