Pessoas são feitas reféns durante assalto a banco em Carmo do Rio Claro

Os assaltantes mantiveram quatro pessoas reféns no banco (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Uma agência bancária em Carmo do Rio Claro, no Sul de Minas, foi assaltada e os funcionários e clientes foram mantidos reféns no local na manhã desta quarta-feira (26/1).

A ação ocorreu no final da manhã, por volta das 11h. Segundo a Polícia Militar, quatro funcionários foram mantidos reféns na agência, entre eles um vigilante e uma faxineira. Um adolescente de 16 anos foi preso e os quatro trabalhadores foram resgatados.

A família de uma tesoureira do banco, filho, nora e neta, de dois anos, foi rendida dentro da casa da funcionária e levada até uma zona rural – a PM conseguiu resgatar as vítimas em Guaxupé.

Polícia Militar durante retirada do assaltante de 16 anos que mantinha os funcionários do banco reféns (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Nenhum deles estava ferido e retornaram em segurança para Carmo do Rio Claro.

O quarteirão foi isolado e equipes da polícia seguem no local. Nas imagens divulgadas pelas redes sociais, é possível ver grande movimentação de viaturas e policiais. A Polícia Civil investiga o caso.