Carmo do Rio Claro: professores terão notebook, e 1.500 alunos recebem kits

“Vamos entregar o maior pacote de investimentos da nossa história em educação, maior do que a somatória dos últimos 10 anos, se contarmos as compras de equipamentos, implementação de novas tecnologias, reformas e ampliações nas escolas. Investir na educação é certeza de um futuro próspero, meta da nossa gestão. O uso da tecnologia é fundamental e Carmo do Rio Claro entra definitivamente no futuro, com as lousas digitais, notebooks para alunos e professores, diário eletrônico, internet em todas as escolas, plano pedagógico moderno, salas temáticas, laboratórios modernos, dentre outras ações”, disse.



O prefeito carmelitano complementou falando das dificuldades que a pandemia trouxe para a educação. “Estudamos uma forma de recuperar o 'tempo perdido' e avançar proporcionando educação de qualidade a todos. É uma verdadeira revolução na educação em nosso município e espero que sirva de espelho aos próximos gestores", finalizou.

Os alunos da rede municipal de ensino de Carmo do Rio Claro, no Sul de Minas, terão um incentivo a mais para a volta às aulas, no dia 14 de fevereiro. Todas as 1.500 crianças matriculadas vão receber kits escolares, com cadernos, mochilas e os uniformes. Já os alunos do 9º ano e os professores terão notebooks para o ano letivo.Estima-se que 130 professores serão chamados a trabalhar na rede municipal de ensino de Carmo do Rio Claro, entre contratados e efetivos. Além disso, as escolas voltam com uma novidade: 70 lousas digitais interativas, que oferecem reconhecimento inteligente de escrita à mão e videoconferência em alta definição HD.Segundo a secretária municipal de Educação, Lenise Souza, a volta às aulas é momento de muita esperança e alegria. “Alegria por receber nossos alunos, ter nossas escolas cheias novamente. Esperança, por um novo ano letivo repleto de investimentos e inovações, que certamente farão a diferença na qualidade do ensino da Rede Municipal de Ensino de Carmo do Rio Claro”, disse.O prefeito de Carmo do Rio Claro e presidente da Ameg (associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Gande), Filipe Carielo, enumerou os investimentos que serão feitos na rede. Com os notebooks, foram gastos R$ 2,2 milhões. Já as lousas custaram R$ 261 mil, enquanto os kits custaram R$ 150 mil.