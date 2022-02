Homem que matou a mulher a facadas se apresenta à polícia em Betim

O autor do assassinato, ocorrido em novembro, se apresentou na Delegacia de Homicídios de Betim (foto: Pt-br.wikipédia.com)

Está preso na Delegacia de Homicídios de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, um homem, de 64 anos, que assassinou sua mulher, também de 64 anos, em 20 de novembro de 2021, no Bairro Chácaras Reunidas Guaraciaba. O homem se apresentou à polícia no final da tarde dessa terça-feira (15/2).

Segundo as investigações, o crime teria ocorrido depois de uma discussão entre o casal. Com raiva, o marido teria pego uma faca, desferido dois golpes na mulher e fugido em seguida.



Ela chegou a ser socorrida com vida para uma unidade médica, permanecendo internada por três dias, mas morreu em razão dos ferimentos na barriga e no tórax. O homem fugiu após o crime.

Ao ser interrogado, o homem preferiu ficar em silêncio. Segundo familiares da vítima, que foram ouvidos, o investigado fazia muito consumo de bebida alcoólica e já havia agredido a companheira várias vezes. Mas, por medo, a mulher não chegou a denunciá-lo.

O suspeito foi indiciado por homicídio qualificado de feminicídio e está sujeito à pena de 12 a 30 anos de reclusão. O homem será encaminhado para o sistema prisional.