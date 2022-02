Temporal provoca estragos em Capelinha; moradores contabilizam prejuízos

Chuva destruiu asfalto em ruas de Capelinha (foto: Prefeitura de Capelinha/divulgação)

Os moradores de Capelinha (38,2 mil habitantes), no Vale do Jequitinhonha, sofrem com os prejuizos provocados por uma tempestade que castigou a cidade na tarde e noite de terça-feira (15/2). De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), divulgados pela Defesa Civil de Capelinha, foram registrados 164 milimetros de chuva em menos de 24 horas na cidade.

De acordo com o meteorologista Ruibran dos Reis, do Climatempo, a quantidade de chuvas registrada em Capelinha em um único dia é bem superior à média histórica pluviométrica do mês de fevereiro no município, que é de 106mm.

O temporal inundou ruas, casas e lojas no Centro comercial da cidade. Carros também foram arrastados pela enxurrada. Não houve vítimas, mas foram somados muitos prejuízos.

Segundo a Defesa Civil Municipal de Capelinha, em virtude da chuva forte, 14 pessoas ficaram desalojadas, quatro moradias foram danificadas e cinco muros caíram. Lojas também tiveram perdas de mercadorias. O asfalto e o calçamento foram arrancados pela força da água. Na manhã desta quarta-feira (16/2), sete ruas de Capelinha continuam interditadas. A limpeza das vias públicas está sendo feita pelos trabalhadores da prefeitura.

Nos trabalhos de levantamento dos danos, a Defesa Civil e a Prefeitura de Capelinha conta com o apoio de dois homens encaminhados pela 6ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros de Diamantina.

Previsão de mais chuva em Minas

Segundo o meteorologista Ruibran dos Reis, do Climatempo, a previsão é de que as chuvas continuem em Capelinha nesta quarta e quinta-feira. Ele afirma que nos próximos dois dias o clima chuvoso vai prosseguir nos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Rio Doce, Zona da Mata e Região Central do estado.

"A previsão é de pancadas de chuva com raios nos municípios dessas regiões", disse Ruibran. Ele lembra que os temporais em Minas são causados por uma frente fria que atua no litoral do Sudeste brasileiro.

"As chuvas no estado só vão diminuir no fim de semana", informa o meteorologista.