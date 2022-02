Incêndio de grandes proporções destrói fábrica de calçados em Minas Gerais

Foram mais de três horas de trabalho intenso do Corpo de Bombeiros (foto: Lélis Félix)

Um incêndio de grandes proporções foi registrado em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, no início da tarde desta terça-feira (15/2). Um galpão de uma fábrica de calçados foi consumido pelas chamas. Não houve ferido. As chamas teriam se iniciado no inversor de energia solar. Os proprietários ainda não dimensionaram o prejuízo, mas boa parte do estoque foi destruído.