Ocupação de leitos de COVID em BH cai, mas contaminação permanece alta

Durante o fim de semana, mais 1.475 pessoas foram infectadas pelo vírus na capital (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Belo Horizonte inicia a quarta semana consecutiva de redução na taxa de transmissão do coronavírus. Também registra queda na ocupação nos leitos de enfermaria e UTI destinados ao tratamento de pacientes com a COVID-19. O RT, fator que mede a transmissão da doença, caiu no fim de semana de 0,96 para 0,89. Isso significa que cada 100 pessoas transmitem o coronavírus para outras 89.

Nas UTIs, a taxa de ocupação caiu de 82,4% no boletim de sexta-feira (11/2) para 77,8% hoje, mas permanece em estágio crítico, no vermelho. Nas enfermarias, a taxa reduziu de 62% para 58,4%, mantendo o nível amarelo.

Apesar da contínua redução da transmissão do coronavírus em Belo Horizonte, a população deve se manter em alerta. Durante o fim de semana, mais 1.475 pessoas foram infectadas pelo vírus na capital e outras 10 pessoas morreram.

No total, já foram contabilizados 7.273 óbitos na capital desde o início da pandemia. Até o momento, 327.009 pessoas se infectaram com o vírus na cidade. Em acompanhamento médico estão 4.303 pacientes. Os recuperados somam 315.433.