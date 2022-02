Intervalo entre as viagens do metrô de BH vai diminuir aos sábados

Mudança começa neste sábado, dia 12 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 30/09/2021)



O intervalo entre as viagens do metrô de Belo Horizonte aos sábados vai diminuir cinco minutos. O anúncio foi feito pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU-BH) e a mudança já vale a partir de amanhã (12/2).









“Atualmente, a Companhia transporta mais de 44.500 usuários aos sábados, o que representa cerca de 56% dos passageiros que utilizavam o serviço, neste dia de semana, antes da pandemia de Coronavírus. A CBTU-BH seguirá readequando sua operação sempre que houver variação na demanda de passageiros, a fim de garantir o redimensionamento adequado da oferta de transporte público para toda a população”, informa a companhia.





Circulação interrompida no domingo

Vale lembrar que no domingo (13/2), uma manutenção na passarela entre as estações São Gabriel e Primeiro de Maio vai interromper, por uma hora, a circulação de trens entre as estações São Gabriel e Vilarinho.





De meio-dia às 13h, o metrô vai circular da estação Eldorado, em Contagem, à Estação Minas Shopping, na Região Nordeste de BH. As estações São Gabriel, Primeiro de Maio, Waldomiro Lobo, Floramar e Vilarinho não vão funcionar durante uma hora. Após as 13h, a circulação será normalizada nas 19 estações do metrô.