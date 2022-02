Mata do Planalto, em BH, deverá ser desapropriada para preservação até 2023

Uma das únicas áreas verdes remanescentes da Região Norte de Belo Horizonte, a Mata do Planalto deverá ser desapropriada no ano que vem (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A desapropriação da Mata do Planalto, na Região Norte de Belo Horizonte, deverá ser efetivada pela administração municipal em 2023. Com a medida, ficará garantida a preservação da flora e da fauna local num espaço de aproximadamente 200 mil m², além da proteção da bacia do Rio das Velhas.

A informação foi dada nesta quinta-feira (10/2) pela administração municipal aos representantes da associação de moradores do Bairro Planalto e membros do movimento Salve a Mata do Planalto. O encontro aconteceu com o prefeito Alexandre Kalil e a secretária Municipal de Política Urbana, Maria Caldas.

"Os moradores estão empenhados há 12 anos pela garantia de preservação da área. E o prefeito Alexandre Kalil sempre teve o compromisso de garantir a preservação da Mata do Planalto. No encontro com os representantes do movimento Salve a Mata do Planalto, explicamos que a desapropriação será colocada dentro do orçamento da Prefeitura e efetivada até 2023", disse a secretária.

O Decreto 17.775 da prefeitura de Belo Horizonte, publicado em novembro de 2021, que desapropria a Mata do Planalto e garante sua preservação foi apresentado em detalhes nesse encontro.