Belo Horizonte terá escola para mosaicos

Pe. Gleicion Adriano exibe mosaico. Ele será um dos professores (foto: Cristina Horta/EM/D.A Press - 22/7/14)









Técnica

A escola de mosaicos vai ensinar não só a técnica de obras que ornamentam interior e fachada de igrejas em vários países, como também esculturas e vitrais. O padre belo-horizontino Gleicion Adriano Silva, que, em 2014, se preparou na Itália para ensinar a arte dos mosaicos, será um dos formadores da escola, com sede na Catedral Cristo Rei. Desse país europeu vão chegar a BH dois equipamentos importantes para a produção das peças, que são usados na confecção de quadros e murais. A coordenação da Escola de Mosaicos da Arquidiocese de BH, filial do Instituto Oriental Centro Aletti, vinculado à Pontifícia Universidade Gregoriana, e segunda na modalidade no Brasil, será do padre Mateus Lopes, que chega de Roma nesta semana.





No Brasil, há uma escola especializada no Pará, que forma mosaicistas ou profissionais que trabalham especificamente com os mosaicos bizantinos. A técnica remonta ao século 4 e retrata, com pequenas pedras, rostos de santos, cenas bíblicas e outros motivos religiosos.





Junto aos ofícios religiosos e formação sacerdotal, a Arquidiocese de BH atua em várias frentes, a exemplo de ação social, comunicação, educação, com destaque para a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, cultura e atendimento à comunidade. Nesse último aspecto, a campanha Solidariedade em Rede, ainda em andamento, acompanha mais de 10 mil famílias, com doação de alimentos, roupas, orientação jurídica, psicológica e sobre políticas públicas.









Na reta final das comemorações do seu centenário, denominado Jubileu de Jequitibá, a Arquidiocese de Belo Horizonte dará mais um passo importante, amanhã, no seu trabalho de evangelização, integração comunitária, educação, fé e arte. Na Catedral Cristo Rei, em construção na Região Norte da capital, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, também presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), vai abençoar (18h) dois espaços para formação de profissionais: as escolas de música e da arte milenar de mosaicos bizantinos.