Casos de COVID-19 aumentam 4.000% e Bom Despacho cancela carnaval

Bom Despacho registrou 8.450 casos confirmados de COVID-19 desde o início da pandemia (foto: Divulgação/Prefeitura de Bom Despacho)

Bom Despacho, no Centro-Oeste de Minas, confirmou o cancelamento do carnaval após registrar aumento de 4.000% nos casos de COVID-19 em janeiro quando comparado com dezembro do ano passado. A Secretaria Municipal de Saúde colocou a explosão na conta das festas de final de ano e viagens.



Com os indicadores em alta, o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus decidiu que não haverá carnaval para evitar aglomerações.



“O momento é propício para reforçarmos os cuidados com o uso de máscara, higienização das mãos e, principalmente, tomarmos as três doses da vacina. É a vacina que está evitando o agravamento dos casos e diminuindo a ocorrência de óbitos por COVID-19 em todo o estado”, alerta Tamara.



Na contramão da proporção dos avanços de casos positivos, menos pacientes necessitaram de internações em Centros de Terapia Intensiva (CTI). “Em sua maioria, são pacientes com sintomas leves: coriza, dor de cabeça, tosse, dor no corpo”, cita a secretária.



Até esta segunda-feira (7/2), 12 moradores da cidade precisaram de terapia intensiva este ano. Cinco ainda estão hospitalizados.



Bom Despacho contabiliza 8.450 casos confirmados de COVID-19, desse total 125 pessoas perderam a vida em decorrência da doença.



Ampliação de unidades



Com a explosão de casos e a extemporaneidade da Influenza que lotou a rede hospitalar no último mês, o município decidiu ampliar as unidades para atendimentos de pacientes com sintomas gripais.



“Estamos acompanhando a situação destas doenças e com base nos dados, agindo para oferecer ao cidadão atendimento digno e eficiente. Todos os sete pontos que abrimos têm um fluxo muito bem planejado para acolher a população com segurança e ainda preservar nossos servidores”, afirma Tamara.



A orientação é para que a população só procure o pronto atendimento em casos em que os sintomas estiverem muito fortes ou nos horários em que as demais unidades estejam fechadas.

*Amanda Quintiliano especial para o EM