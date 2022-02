Menina de 9 anos é estuprada por homem de 48 anos e o pai dele, de 81

As quatro prisões foram feitas pela Polícia Civil na zona rural de Bertópolis (foto: PCMG/Divulgação)

Uma menina de 9 anos foi estuprada seguidas vezes por três homens, um deles de 81 anos, e dois adolescentes, vizinhos dela. Um dos homens, de 48 anos, era padrasto da vítima e o idoso, pai dele. O caso ocorreu em Bertópolis, pequena cidade com 4 mil habitantes na Vale do Mucuri. A mãe dela, de 36 anos, foi presa, assim como os adultos.

Segundo informações dos policiais da delegacia do município vizinho de Águas Formosas, responsável pelas investigações, o padrasto e o pai dele, de 81 anos, estupraram a menina na casa dela.

O terceiro envolvido teria cometido o mesmo crime, sendo flagrado pela mãe da menina deitado na cama, ao lado dela. Outros dois adolescentes, vizinhos da residência da criança, também são suspeitos de terem molestado a criança.

Os policiais contam que a vítima, juntamente com seus irmãos, eram constantemente expostos às práticas sexuais da mãe com os companheiros dela, sendo a vítima constrangida a reproduzir tais atos com os irmãos.

A primeira denúncia sobre esse caso ocorreu em outubro de 2021, quando a mulher entregou os filhos ao Conselho Tutelar de Bertópolis sob a alegação de que não tinha condições de cuidar deles.

Foi quando a menina contou, pela primeira vez sobre abusos que sofreu por parte dos investigados quando estava sob os cuidados da mãe. A Polícia Civil então foi acionada e iniciou as investigações, instaurando um inquérito, requisitando a prisão dos investigados, o que agora foi decretado.

Os presos já estão no sistema prisional.