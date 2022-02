Acidente com caminhão-tanque fecha a BR-262, em Juatuba

Na tarde deste sábado (5/2), a pista sentindo BH precisou ser interditada (foto: Corpo de Bombeiros/ divulgação)





Um caminhão-tanque capotou, na tarde deste sábado (5/2), na BR-262, próximo à Ambev, em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.De acordo com o Corpo de Bombeiros, com o impacto, o veículo foi perfurado e houve um intenso vazamento de combustível. Seis viaturas foram empenhadas no local.Por volta das 16h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a pista precisou ser totalmente interditada, sentido Belo Horizonte, sem previsão de liberação.Uma pessoa foi socorrida com ferimentos leves pela concessionária que administra a via, a Triunfo Concebra. A dinâmica do acidente não foi esclarecida.Por volta das 18h, os bombeiros informaram que a situação foi parcialmente controlada no local.No início da noite, bombeiros trabalhavam na construção de um dique para contenção do combustível e controle do risco de explosão. A Defesa Civil apoiou com caminhão de terra para construção do dique.