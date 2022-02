Mulher morre em acidente entre carreta, três caminhões e dois carros

O Golf foi inteiramente destruído depois de parar debaixo da carroceria de caminhão (foto: Redes sociais)

Um acidente, na tarde desta terça-feira (1º/2), envolvendo seis veículos - uma carreta, três caminhões e dois carros de passeio, sendo um Golf e um Fiat Bravo - resultou na morte de uma mulher, que estava no Golf, no km 637 da rodovia MGC-135, próximo a Curvelo. No total, 10 pessoas ficaram feridas.

A dinâmica do acidente, que ocorreu por volta das 14h30, segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), foi o fato de a carreta, que estava carregada, não ter conseguido frear em uma retenção de tráfego, vindo a colidir, primeiramente, contra os dois carros de passeio, e, em seguida, nos três caminhões.

Entre os feridos, dois eram ocupantes do Golf, o mesmo veículo onde ocorreu a morte. Uma outra pessoa, o motorista de um dos caminhões, ficou preso nas ferragens, e foi preciso ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Os quatro ocupantes do Fiat Bravo ficaram feridos gravemente e tiveram de ser levados para o Hospital Imaculada Conceição, em Curvelo.

Além do Corpo de Bombeiros, participaram da operação de socorro às vítimas ambulâncias da Eco Rodovias. O trânsito teve de ser interrompido no local do acidente, com os carros sendo desviados para estradas secundárias.