Vídeos: motorista distraído provoca batidas e capota carro no Seis Pistas

Veja o momento do acidente desta tarde (foto: Reprodução/WhatsApp)

Um carro modelo HB20 bateu na traseira de uma Mercedes e acabou tombando na tarde desta sexta-feira (4/2), em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.O acidente aconteceu na Alameda Oscar Niemeyer, próximo ao número 1.100, no Bairro Vila da Serra.As imagens de circuito de segurança mostram que o motorista do HB20 dirigia aparentemente distraído, quando bateu na traseira de um carro, que se choca contra uma Mercedes. O carro que provocou o acidente capotou.O Corpo de Bombeiros foi acionados às 15h35. Entretanto, quando os militares chegaram no local, o motorista do HB20 dispensou o atendimento.