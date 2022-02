Homem bate carro e foge deixando irmão ferido para trás, em BH

Rotatória da Avenida Miguel Perrela, no Buritis, onde o acidente aconteceu, de madrugada (foto: Google maps)

A polícia procura o motorista que bateu um Citroën Picasso em uma árvore e fugiu, abandonando o irmão, que estava no banco de passageiros e ficou ferido. O acidente ocorreu de madrugada, na altura do número 898 da Avenida Miguel Perrela, no Bairro Castelo, na Zona Norte de Belo Horizonte.

O homem, de 41 anos, já foi identificado. Segundo Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, ao tentar contornar uma rotatória, ele perdeu o controle e foi de encontro a uma árvore.

Quando os militares chegaram ao local, havia apenas um homem ferido dentro do carro. Ele contou aos policiais que seu irmão dirigia o veículo e ao tentou ultrapassar outro veículo numa rotatória, perdeu o controle da direção e bateu.

Contou ainda que tentou falar com o irmão pelo telefone, mas ele não atendeu. O veículo foi rebocado para o pátio do Detran-MG. A vítima, que teve traumatismo no tórax, foi socorrida pelo Samu e levada ao Hospital João XXIII. .