Divinópolis confirma volta das aulas presenciais na segunda-feira (7)

A rede municipal de Divinópolis deverá receber 13 mil alunos (foto: Divulgação/Prefeitura de Divinópolis) O retorno das aulas totalmente presenciais em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, foi confirmado pela Secretaria Municipal de Educação. Os alunos da rede municipal voltam às escolas nesta segunda-feira (7/2). Os protocolos de segurança foram aprovados, previamente, pela Vigilância Sanitária.



Até o final do ano passado, a rede municipal estava adotando o ensino híbrido nas 52 instituições. “Agora, será totalmente presencial, entendendo que já foi iniciada a vacinação das crianças, que temos pouquíssimos casos de COVID entre elas e menos ainda em estado grave”, afirma a secretária de Educação, Andréia Dimas.



A secretária garante que toda a rede está preparada para receber os estudantes de forma segura. “Os protocolos são seguidos de forma rígida”, assegura. A Vigilância Sanitária participou dos treinamentos para evitar dúvidas.



“Estamos bem tranquilos com o retorno, entendendo que ele agora é necessário e que estamos seguindo todas as orientações da saúde”, enfatiza.



Apenas três escolas irão retornar as atividades no dia 14 de fevereiro, mesmo assim de forma parcial. São elas:



• Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Miguel Rodrigues Filho;

• Escola Municipal São Sebastião;

• Escola Municipal Oribes Batista Leite.



Todas elas atuam com ensino integral. A decisão também tem caráter pedagógico, para garantir o período de adaptação dos alunos que têm idade a partir de dois anos. O funcionamento integral está previsto para começar na primeira semana de março.



A rede municipal de Divinópolis recebe alunos desde a educação infantil ao ensino fundamental.

Normas sanitárias

O uso de máscara será obrigatório. Cada estudante deverá levar uma extra para trocar após a merenda. Algumas escolas permitem que sejam levados lanches. Neste caso, o alimento não poderá depender de refrigeração e a lancheira deverá ficar ao lado do aluno durante todo o período da aula. Também é recomendado que cada um leve a própria garrafinha de água.



O protocolo só prevê a suspensão das aulas caso 30% da classe seja diagnosticada com COVID-19. Quando o índice for inferior a isso, apenas o estudante que tenha testado positivo ou que esteja com sintomas gripais não poderá comparecer.



“O aluno, mesmo estando assintomático, caso seja considerado contato próximo de caso confirmado laboratorialmente, recomenda-se que seja realizado quarentena conforme recomendações médicas”, consta no protocolo.

Transporte Escolar

O transporte escolar segue protocolo de higienização e sanitização, fiscalizado pela Secretaria Municipal de Educação e Vigilância em Saúde.

Cenário epidemiológico

Divinópolis está vacinando, neste momento, crianças com 11 anos. A faixa etária será alterada a partir do avanço da imunização e disponibilidade de doses. Nesta sexta-feira (4/2), havia quatro internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), segundo o boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).



Desde o início da pandemia, foram registradas 1.074 confirmações do novo coronavírus na faixa etária de 0 a 14 anos. Em dezembro do ano passado foram 12 casos positivos. Já em janeiro, o número saltou para 135, aumento de 1025%.



*Amanda Quintiliano especial para o EM