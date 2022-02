Desvio no KM 321 da BR-381 pode ser liberado nesta quinta-feira (3/2)

Depois dos carros que passaram no desvio, alguns pedestres também passaram no KM 321 da BR-381 (foto: Reprodução Redes Sociais) O desvio lateral no KM 321 da BR-381, em Nova Era, na Região Central de Minas, pode ser liberado nesta quinta-feira (3/2), mesmo sem pavimentação asfáltica. A informação é do deputado estadual José Célio de Alvarenga, o Celinho do Sinttrocel, postada em suas redes sociais nesta quarta-feira (2/2).

A notícia animou os motoristas que estão penando nos desvios da BR-381, tendo que trafegar pela BR-262 e rodovias estaduais para chegar até o Vale do Aço. Segundo o deputado Celinho do Sinttrocel, a informação acerca da liberação do desvio foi obtida junto à diretoria do DNIT, e que o tráfego será liberado nesta quinta-feira nas primeiras horas da manhã.

Nesta quarta-feira, alguns carros passaram pelo desvio. Em vídeo divulgado no grupo “Amigos da BR-381”, no WhatsApp, um motorista registrou a travessia feita por ele no trecho. E informou que a liberação foi feita em caráter experimental para testar a instabilidade do desvio no KM 321, da BR-381, em Nova Era.

Essa liberação, no entanto, foi momentânea e o trecho foi fechado para os veículos, embora alguns pedestres tenham atravessado o bloqueio andando sobre a pista de terra compactada.

As obras no trecho estão sob a responsabilidade do DNIT, depois que equipes de especialistas em geotecnia do próprio DNIT iniciaram os levantamentos técnicos necessários para definir a solução do problema e elaboraram um plano para implantação de desvio pavimentado no local, utilizando um volume considerável de material pétreo.