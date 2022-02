PBH abre mais um local para testagem de COVID-19; confira

Na capital, são ofertados testes em seis universidades, além dos 152 Centros de Saúde, nove UPAs e dois Centros de Doenças Respiratórias (CEDOR) (foto: Pixabay/reprodução)

Belo Horizonte ganha mais um local para pessoas com sintomas respiratórios fazerem a testagem de COVID-19. A partir desta quarta-feira (2/2), começa a funcionar a unidade UNA Barreiro, que fica na Avenida Barão de Coromandel, em frente ao número 765, no Barreiro. O atendimento será das 13h às 17h. Com a abertura, somente nas universidades serão mais de mil testes diários ofertados.

Os agendamentos para os exames devem ser feitos, exclusivamente, por meio do portal da Prefeitura de BH. As vagas estão disponíveis diariamente, a partir das 17h, para as marcações no dia seguinte.

Na capital, são ofertados testes em seis universidades, além dos 152 Centros de Saúde, nove UPAs e dois Centros de Doenças Respiratórias (CEDOR).



Passo a passo

O cidadão que apresentar quadro gripal, estiver do primeiro ao sétimo dia de início dos sintomas e quiser agendar um horário para o teste, basta acessar o portal da Prefeitura ou PBH APP e fazer o cadastro no sistema com os dados, o que possibilitará o acesso para o agendamento.





Na sequência, basta digitar o CPF e data de nascimento e clicar em 'entrar'. Após esse processo será possível a marcação, além da escolha de uma data, horário e local para fazer o exame. As opções serão de acordo com a disponibilidade.





Após o agendamento, o usuário receberá a confirmação por e-mail com o nome da unidade escolhida para fazer o teste. Veja os endereços de coleta:

FAMINAS-BH: Avenida Cristiano Machado 12.001 - Vila Clóris (8h às 17h);

Centro Universitário UNA: Avenida João Pinheiro, 580 - Lourdes (8h às 17h);

UNA Linha Verde: Avenida Cristiano Machado, 11.157 - Vila Suzana (8h às 17h);

UNA Centerminas: Avenida Pastor Anselmo Silvestre, 1.495 (4º andar) - União (8h às 17h);

Faculdade Pitágoras: Rua dos Timbiras, 1.372 – Funcionários (8h às 17h);

UNA Barreiro: Avenida Barão de Coromandel, em frente ao número 765 - Barreiro (13h às 17h)

O resultado será repassado ao usuário cerca de 20 minutos após a coleta, pessoalmente, com as devidas orientações.